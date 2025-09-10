Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’den olay hamle! Wanda’yı yine çok kızdıracak

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara’ya ait izleri hayatından siliyor. Ünlü futbolcu, olaylı evliliğinin bitmesinin ardından kolundaki Wanda dövmesini kapattırdı.

Galatasaray’ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi, 2014’te evlendiği Wanda Nara ile olaylı bir ayrılık yaşamıştı.

İhanet iddialarıyla gündeme gelen çift, boşanma sürecinde sosyal medyada birbirine çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Wanda Nara ile ayrılığı sırasında kalbini Arjantinli model ve şarkıcı China Suarez’e kaptıran Icardi, geçmişi geride bıraktı.

Ünlü futbolcu, olaylı evliliğinin sona ermesinin ardından kolundaki Wanda dövmesini kapattırdı.

China Suarez’le romantik pozlarını sosyal medyada paylaşan Icardi’nin bu karelerde eski eşinin adının yazılı olduğu dövmeyi kapattırdığı görüldü.

Icardi’nin bu hamlesine Wanda Nara’nın nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor.

MAURO ICARDİ KİMDİR?

Mauro Emanuel Icardi, 19 Şubat 1993 doğumlu Arjantinli profesyonel futbolcu. Forvet pozisyonunda oynuyor. Arjantin Milli Takımı’nda yer alan oyuncu hızı, bitiriciliği ve golcülüğüyle tanınıyor.

Icardi, kariyeri boyunca Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde adından söz ettirdi.

Arjantin’de Rosario’da doğan Icardi, futbola yerel kulüplerde başladı. 2002’de ailesiyle İspanya’ya taşındı ve UD Vecindario’da altyapı eğitimi aldı. Ardından Barcelona’nın ünlü La Masia akademisine katıldı, ancak A takıma yükselemeden İtalya’ya transfer oldu.

İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria’da profesyonel kariyerine başladı. Genç yaşta gösterdiği performansla dikkat çekti.

Icardi, Inter’e transfer olduktan sonra kariyerinde büyük bir sıçrama yaptı. 2014-15 ve 2017-18 sezonlarında Serie A’da gol kralı oldu. Inter’de kaptanlık yaptı, ancak kulüple yaşadığı anlaşmazlıklar sonrası ayrıldı.

PSG’ye kiralık olarak katıldı, ardından bonservisi alındı. Fransa’da lig şampiyonlukları yaşadı, ancak düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.

2022’de kiralık olarak Galatasaray’a gelen Icardi, Süper Lig’de etkili performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi oldu. 2023’te kalıcı olarak transfer edildi.

2022-23 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna katkı sağladı ve gol krallığı yarışında üst sıralarda yer aldı.

Icardi’nin özel hayatı, medyada sıkça konuşuluyor. 2014’te Wanda Nara ile evlendi, ancak çift 2022’de olaylı bir şekilde ayrıldı.

Wanda Nara ile evliliğinden iki çocuğu olan Icardi, ayrılık sonrası Arjantinli model ve şarkıcı China Suarez ile ilişki yaşamaya başladı.

Icardi, ceza sahası içinde etkili, soğukkanlı bir golcü. Hava toplarındaki hakimiyeti, pozisyon alma yeteneği ve penaltı vuruşlarındaki başarısıyla biliniyor.

Serie A Gol Kralı (2 kez), Ligue 1 şampiyonluğu, Süper Lig şampiyonluğu, İtalya ve Fransa’da kupa başarıları var. Kariyeri boyunca 500’den fazla maçta 250’ye yakın gol attı.

