Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mario Lemina'nın opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı taraftarların sevdiği isimlerin başında gelen başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

32 yaşındaki yıldız isim yaptığı paylaşımda, "Maskeler düşer ve insanları oldukları gibi ortaya çıkarır. Bu sadece bir zaman meselesidir ve sonra gösteri başlar." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;