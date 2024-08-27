Galatasaray'ın Young Boys maçı ilk 11'i belli oldu

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Galatasaray'ın Young Boys maçı ilk 11'i belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray'ın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Young Boys ile karşılaşacak.

Temsilcimiz, ilk maçı 3-2 kaybetmişti.

Kritik öneme sahip olan rövanş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu:

Galatasaray: Muslera, Barış, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Kerem, Batshuayi, Icardi

Young Boys: Keller, Blum, Ganvoula, Zoukrou, Hadjam, Lauper, Niasse, Monteiro, Colley, Camara, Ugrinic

ICARDI-BATSHUAYI KARARI

Okan Buruk, ilk maçın yıldızı Michy Batshuayi'yi ilk 11'de başlatma kararı aldı.

Mauro Icardi ve Batshuayi, mücadeleye ilk 11'de başlayacak.

Young Boys ile ilk oynanan maçın devre arasında oyundan çıkan ve maça devam edemeyen Fernando Muslera, yine ilk 11'deki yerini aldı.

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