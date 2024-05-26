Galatasaraylı futbolcular Konya'da şaştı kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Galatasaraylı futbolcular Konya'da şaştı kaldı

Maç öncesi Konya Büyükşehir Belediye Stadı çimlerine çıkan Galatasaraylı futbolcular coşkulu Konyaspor tribünlerini görünce şaşırdı.

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki heyecanla beklenen maça saatler kaldı.

Süper Lig'in 38. haftasında, Galatasaray'ın Konyaspor'a konuk olacağı karşılaşmayı Fenerbahçeliler de yakından takip ediyor.

Galatasaray Konya'da eğer 1 puan kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

KKonyaspor da düşmeme mücadelesi veriyor.

Bu nedenle Konyasporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Karşılaşma öncesi zemin kontrolu için sahaya çıkan Galatasaray taraftarları büyük bir ıslıkla karşılandı.

Sarı Kırmızılı oyuncuların coşkulu Konyaspor atmosferi karşısında şaşırdıkları görüldü.

İŞTE MAÇ ÖNCESİ FOTOĞRAFLAR:

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