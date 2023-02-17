﻿Galaxy S23 FE'nin ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu

Samsung başarısının Galaxy S23 FE ile sürdürmek istiyor. Modelin ne zaman piyasa sürüleceğiyle ilgili tahminler gelmeye başladı.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Galaxy S23 FE Ağustos veya Eylül ayında piyasaya sürülecek.

Galaxy FE serisi, S20 FE ile 2020 yılında 10 milyondan fazla satarak büyük bir popülerlik kazanmıştı. Ancak şirket, Galaxy S21 FE ile aynı performansı gösteremedi.

Elde edilen bilgilere göre, Samsung Galaxy A74’ü atlayıp bu modele odaklanacak. Öte yandan S23 serisi sipariş rekorlarına sahne oluyor.