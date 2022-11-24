Game of Thrones’un ‘dilsiz celladı’ Wilko Johnson hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde kralın dilsiz celladı Ser Ilyn Payne rolüyle tanınan ve 70’lerin ünlü pub rock grubu Dr. Feelgood’un gitaristi olan 75 yaşındaki Wilko Johnson hayatını kaybetti.

Dr. Feelgood'un kendine has gitar çalma yöntemiyle tanınan gitaristi Johnson, Game of Thrones dizisinde dilsiz cellat Ser Ilyn Payne karakterini canlandırmıştı. Johnson'ın ölüm haberi sosyal medya hesabından paylaşıldı. Sanatçının 21 Kasım günü evinde öldüğü bildirildi.

Yaklaşık 10 yıl önce pankreas kanserinin ölümcül türüne yakalanan Johnson, kemoterapiyi reddetmiş ve dinleyicileri için bir veda turuna çıkmıştı. Sanatçı, o dönem Radio 5 Live'a yaptığı açıklamada, "Kararı vermek oldukça kolaydı, kemoterapi hayatını uzatmaktan fazlasını yapamazdı, ben sağlığın tadını çıkarmayı tercih ettim" ifadelerini kullanmıştı.



