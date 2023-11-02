Game of Thrones'un yapımcısından büyük skandal. Sansür için ‘gizli ordu’ oluşturdu

HBO, televizyon eleştirmenleri tarafından yapılan olumsuz eleştirilere yanıt vermek için sahte sosyal medya hesapları kullandığı iddialarıyla gündemde. İddialar, Rolling Stone dergisi tarafından ortaya çıkarıldı ve bir fesih davası sırasında gün yüzüne çıktı.

Görünüşe göre HBO programlama şefi Casey Bloys ve HBO'nun drama programlarından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Kathleen McCaffrey, eleştirilere karşı bir "gizli ordu" oluşturdu. Bu gizli ordu, sahte hesaplar aracılığıyla eleştirmenlere yanıt verme görevini üstlendi.

Bloys'un eleştirmenlerin yazdığı bazı olumsuz yorumlar tarafından rahatsız olduğu ve bu eleştirmenleri hedef aldığı iddia ediliyor. McCaffrey'nin ise, HBO aleyhine dava açan Sully Temori gibi kişilere yönelik eleştirmenlere karşı "gizli ajanlar" bulma görevi verdiği iddia edildi.

Bu durumun bir sonucu olarak, yeni bir Twitter hesabı olan "Kelly Shepherd" açıldı ve eleştirmen Alan Sepinwall'ın eleştirilerine yanıt verdi. Bu sahte hesaplar, Bloys ve McCaffrey tarafından yönlendirildiği iddiasını güçlendiren metin mesajlarına dayandırılıyor.

HBO'nun konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı ancak programcılar arasındaki bazı yazışmaların ve hatalı tweetlerin olduğu doğrulandı.