Gana Devlet Başkanı'ndan Sahel'deki terörün tüm bölgeyi saracağı konusunda uyarı

Batı Afrika liderleri ve Avrupalı bakanlar, Mali'deki güvenlik krizine bölgesel çözüm bulmak üzere, Gana'nın başkenti Akra'da bir araya geldi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, burada yaptığı konuşmada, Sahel bölgesindeki güvenlik ve terör sorununun, tüm Batı Afrika'yı "sarma" tehdidi oluşturduğunu belirtti.

Devlet Başkanı, "Bugün Sahel'deki başarılarından cesaret alan terör örgütleri kendilerine yeni zemin arıyor." dedi.

Batı Afrika'dan Kızıldeniz'e kadar uzanan 3 milyon kilometrekarelik Sahel bölgesi, yaklaşık 10 yıldır çeşitli yabancı askeri misyonlara karşın terör gruplarının saldırılarının hedefi oluyor.

BM'ye göre Sahel bölgesinde binlerce kişi hayatını kaybetti

El Kaide ve IŞİD bağlantılı gruplar Mali, Nijer ve Burkina Faso'nun paylaştığı ve "Liptako Gourma" adı verilen sınır hattında her yıl yüzlerce kişinin ölümüne neden olan saldırılar düzenliyor.

Terör örgütleri uyuşturucu, silah ve akaryakıt kaçakçılığı gibi yasa dışı yollardan elde ettiği ciddi gelirlerle faaliyetlerini her geçen gün artırıyor.

Dünyanın en yoksul ülkelerinden kabul edilen Nijer, Mali ve Burkina Faso ise darbe ve iç karışıklık gibi nedenlerle ordularına yeterli bütçe ve ekipmanı sağlayamıyor, terör örgütleriyle mücadelede yetersiz kalıyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Sahel bölgesinde devam eden şiddet olaylarında binlerce insan hayatını kaybetti ve 2,7 milyondan fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.