Gana hükümeti Afrikalılara vize şartını kaldırdı

Gana, 2025 yılı itibarıyla Afrika kıtasındaki tüm ülke vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyacağını duyurdu. Başkan Nana Akufo-Addo’nun Aralık ayında verdiği onayın ardından bu tarihi adım, kıta genelinde birliği güçlendirme hedefiyle atıldı. Karar, Başkan’ın Afrika Refah Diyalogları’ndaki vaatlerinin somut bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

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TURİZM VE TİCARETTE YENİ DÖNEM

Analistlere göre, Gana’nın bu kararı turizm, ticaret ve seyahat sektörlerinde büyük bir ivme yaratabilir. Daha önce Gana, 26 Afrika ülkesinden gelen vatandaşlara vizesiz giriş, 25 ülkeye ise varışta vize uygulaması sunuyordu. Sadece iki Afrika ülkesinden gelenler, seyahat öncesi vize almak zorundaydı. Yeni düzenleme ile kıtadaki tüm pasaport sahiplerine eşit şartlar sağlanmış oldu.

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AFRİKA KITASINDA İLK BEŞ ÜLKEDEN BİRİ

Gana’nın bu kararı, ülkeyi Afrika kıtasında tüm Afrika pasaportlarına vizesiz giriş hakkı tanıyan beşinci ülke yapıyor. Bu alanda Gana’yı daha önce Ruanda, Seyşeller, Gambiya ve Benin takip ediyordu. Gana’nın aldığı bu öncü kararın diğer Afrika ülkelerine örnek olması ve kıta genelinde iş birliğini artırması bekleniyor.

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GANA’NIN HEDEFİ: BİRLİK VE REFAH

Başkan Akufo-Addo, alınan bu kararın yalnızca ekonomik fayda sağlamayacağını, aynı zamanda kültürel etkileşimi de artıracağını belirtti. "Afrika için daha güçlü bağlar kurmak ve ortak refahı sağlamak adına önemli bir adım atıyoruz," diyen Başkan, Gana’nın bu vizyoner yaklaşımıyla kıta genelinde ilham kaynağı olacağını vurguladı.