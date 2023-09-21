Gana köle ticareti nedeniyle tazminat talep etti

Gana, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihi adaletsizlik nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini istedi.

KAYNAK: AA
Gana köle ticareti nedeniyle tazminat talep etti

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, transatlantik köle ticaretinin yol açtığı tarihi adaletsizliklerden etkilenen Afrika ülkelerine tazminat ödenmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Akufo-Addo, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Afrika ülkeleri için tazminat konusunu gündeme getirmenin tam zamanı olduğunu belirtti.

Akufo-Addo, dünyanın, köle ticaretinin sonuçlarına ilişkin gerçeklerle yüzleşme konusunda isteksiz olduğunu vurguladı.

Paranın Afrikalılara yaşatılan dehşeti telafi edemeyeceğinin altını çizen Akufo-Addo, "Ancak bu, kötülük yapıldığını, milyonlarca üretken Afrikalının kıtamızın kucağından koparıldığını ve emeklerinin karşılığı ödenmeden Amerika ve Karayipler'de çalıştırıldığını ortaya koyacak" dedi.

Akufo-Addo, köle ticareti nedeniyle Afrika ülkelerine tazminat ödenmesi gerektiğini ifade ederek, köle ticaretine dahil olan Avrupa ülkelerine resmi bir özür çağrısında bulundu.

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