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Aday gösterilmeyen AKP'li vekil: Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür

AKP'li Dinçel, partilerin milletvekili listelerini açıkladığı gün listede olmadığını görünce "Kölelikte özgürlüğe ulaştığım gündür" paylaşımında bulundu. Yoğun tepki alan Dinçel önce açıklama yaptı, sonra hesabını kapadı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 20:50
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Aday gösterilmeyen AKP'li vekil: Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür

Aday gösterilmeyen AKP'li vekil: Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür
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Milletvekili adayı gösterilmeyen, AKP Mardin Milletvekili Şeymus Dinçel, Twitter hesabında; “Elhamdülillah... ‘Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür’ George Washington” mesajını paylaştı.

"KÖLELİKTEN ÖZGÜRLÜĞE ULAŞTIM GÜNDÜR"

TBMM 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde aday olarak gösterilmeyen, AKP 27. Dönem Mardin Milletvekili ve TBMM Katip üyesi Şeyhmus Dinçel, dün Twitter hesabında; “Elhamdülillah... ‘Bugün kölelikten özgürlüğe ulaştığım gündür’ George Washington” mesajını paylaştı.

"PAYLAŞIMIM YANLIŞ ANLAŞILDI"

Dinçel, bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaptı. Dinçel paylaşımında, “Son paylaşımımız ne yazık ki yanlış anlaşılmıştır. Bu sözü George Washington, Başkanlık görevi bittiği zaman sarf etmiştir. Biz de Milletvekilliği görevimizin sona erecek olması nedeniyle böyle bir alıntı yaptık. Kesinlikle vatandaşlarımıza ve partimize karşı bir sitem değildir. Keza adaylık başvurusunda da bulunmamıştık. Sadece aileme daha çok vakit ayırabilecek olmanın mutluluğunu paylaşmak istedim” mesajını paylaştı.

Dinçel, mesajının sonuna ise gülücük işareti koydu.

TEPKİLER DİNMEDİ

Tepkilerin dinmediği AKP'li isim, bir süre sonra Twitter hesabını kapatmak zorunda kaldı.

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