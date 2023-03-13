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Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu

Hataysporlu Christian Atsu son yolculuğuna uğurlanıyor. Depremde hayatını kaybeden yıldız futbolcu ülkesi Gana'da 17 Mart'ta toprağa verilecek.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 15:18
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Gana'da atsu'ya cenaze töreni yapılacak

Christian Atsu'nun toprağa verileceği tarih belli oldu
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Depremde hayatını kaybeden Hataysporlu Ganalı futbolcu Christian Atsu'nun, ülkesinde 17 Mart'ta defnedileceği bildirildi.

Atsu'nun aile sözcüsü Robert Ann, yaptığı açıklamada, ailenin Atsu'nun cenaze töreni ve defin için 17 Mart tarihini belirlediğini belirtti.

Futbolcunun devlet töreniyle defnedileceğini kaydeden Ann, cenaze törenine kadar Atsu'nun evinde yas tutulmaya devam edileceğini söyledi.

Atsu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak yaşamını yitirmişti, cenazesi ise 19 Şubat'ta Türk Hava Yollarının (THY) uçağıyla ülkesi Gana'ya gönderilmişti.

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