Atsu'nun ismi yeni yapılan stadyuma verilecek. Ganalı başkan röportajında açıkladı

Cheetah FC'nin sahibi olan Abdul-Hayye Yartey, inşaatı yeni tamamlanan stadyuma Hatay'daki depremde vefat eden Christian Atsu'nun adını vereceğinin sözünü verdi.



Christian Atsu, Porto'ya gitmeden önce gençlik yıllarını Cheetah'da geçirmişti.

Yartey, GHOne ile yaptığı bir röportajda, oyuncu ölmeden önce onu şaşırtmak için sahaya Atsu'nun adını vermeyi planladığını, ancak vefat ettiği için isminin verileceğini açıkladı.



"Cheetah stadını açtığında ne kadar mutlu olduğunu gördüm. Aslında stad yapım aşamasında benimle konuştu. Onu stadyum ile şaşırtmayı umuyordum. Mesela, 'Hey Christan, bir stadyum yaptım ve senin adını vereceğim' dedim. O zamanı bekleyememesi büyük talihsizlik ama yine de sahaya onun adını vereceğiz" dedi.



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