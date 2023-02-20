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Gana'da Hataysporlu Atsu'ya devlet töreni yaptılar

Depremin 13. gününde enkazda cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu Cristian Atsu için Gana'da havalimanında karşılama töreni yapıldı. Önümüzdeki günlerde Atsu için devlet töreni de düzenlenecek.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 13:34
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Atsu'ya havalimanında devlet töreni

Gana'da Hataysporlu Atsu'ya devlet töreni yaptılar
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Türkiye'yi sarsan depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya ulaştı. Atsu için resmi tören düzenlenirken havaalanında duygusal anlar yaşandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan rezidansın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Atakaş Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'ya getirildi.
Atsu'nun cenazesini taşıyan Türk Hava Yollarının (THY) TK 629 sayılı İstanbul-Akra uçağı, Gana'nın başkenti Akra'daki Kotoka Uluslararası Havalimanı'na indi.
Havalimanından Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia'nın yanı sıra bakanlar, ailesi ve taraftarlarca alınan cenaze, özel cenaze götürüldü.
Christian Atsu'nun vefatına ilişkin açıklamalarda bulunan Gana Devlet Başkan Yardımcısı Mahamudu Bawmia, Atsu’nun çok sevildiğini ve çok özleneceğini söyledi. Bawnia ayrıca milli futbolcuya uygun bir Cenaze törenini yapılacağına dair açıkladı.
Gana Dışişleri Bakanlığı’nın aktardığına göre cenazeye Atsu’nun ailesiyle birlikte Gana’nın Türkiye Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton da refakat etti. Törende hükümet yetkilileri ile birlikte Gana Futbol Federasyonu’ndan temsilcileri de yer aldı.

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