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Mohammed Kudus formasını çıkarıp Atsu'yu andı. Hakem tarihi bir karar verdi

Hollanda Ligi'nde Ajax'ın Sparta Rotterdam'ı konuk ettiği mücadelede hakem Van Boekel, tarihi bir karara imza attı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 21:13
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Hakem Van Boekel'den tarihi karar. Kudus formasını çıkarıp Atsu'yu andı

Mohammed Kudus formasını çıkarıp Atsu'yu andı. Hakem tarihi bir karar verdi
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Hollanda Ligi'nde Ajax, Sparta Rotterdam ile karşılaştı.

Ev sahibi Ajax, mücadeleyi 4-0 kazandı. Mücadelede Ajax'ın dördüncü golünü atan Kudus, attığı golü yaşanan depremde Hatay'da hayatını kaybeden Atsu'ya adadı.

Golden sonra formasını çıkardı ve altında 'R.I.P. ATSU' (Huzur içinde uyu Atsu) yazılı tişörtünü kameralara gösterdi.

HAKEM SARI KART ÇIKARMADI
Mücadelenin hakemi Pol van Boekel, Kudus'un yanına geldı. Kurallar gereği formasını çıkardığı için Ganalı yıldıza sarı kart verilmesi gerekiyordu.

Ancak Boekel bu kuralı uygulamadı ve kartını göstermedi.

KUDUS'TEN AÇIKLAMA GELDİ
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Kudus şu ifadeleri kullandı;

"Bu ölüm kalım meselesi. Futbolun kurallarından daha önemli.

Hakem yanıma geldi. Buna izin verilmediğini, ancak durumu anlayabildiğini söyledi. Bunun için ona minnettarım. Ona büyük saygı duydum"

Diğer taraftan Kudus, gol sevinci için, "Bu Christian içindi. Türkiye'de yaşananları herkes biliyor. O benim için değerli biri olduğundan bunu yapmayı seçtim.'' dedi.

 

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