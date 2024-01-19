Garanti Bankası Genel Müdürü rest çekti. Gerçeği açıkladı

Garanti BBVA'nın Avrupa Yeşil Mutabakatı uyum sürecinde sürdürülebilir yatırımların önünü açmak maksadıyla başlattığı "İhracatta Sürdürülebilir Gelecek" buluşması, Bursa'da düzenlendi.

Bloomberght'nin haberine göre; Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, faizlerin yüzde 40’ın üzerinde olduğu bir ortamda yatırım yapacak ortamın uygun olmadığını söyleyerek, "TL kredi kullanıp yatırım yapacak firmalar için enflasyonu makul seviyelere indirene kadar banka kaynakları çok uygun ve ekonomik olmayacaktır. TL yatırım şu an için en uygun imkanı TCMB kaynaklı YTAK kredilerinde olabilir" ifadelerini kullandı.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ yaptığı açıklamada, 2024 yılının geçen yıl başlayan ekonomide dengelenmenin devamı niteliğinde olacağını söyleyerek, sadeleşmenin kendini hissettireceğini belirtti.

Baştuğ, TL yatırım şu an için en uygun imkanı TCMB kaynaklı YTAK kredilerinde olabileceğini söyleyerek, döviz geliri olan firmalar için YP krediler kısa ve uzun vade banka kaynakları ile çok rahat karşılanabileceğini vurguladı.

"BÜYÜMEYİ YÜZDE 3,5 ÖNGÖRÜYORUZ"

Baştuğ, Türkiye'nin 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdüğünü söyleyerek, bu yıl iç talepteki düşüş kaynaklı olarak büyümenin yüzde 3,5 seviyesinde gerçekleşebileceği tahmininde bulundu.

Baştuğ, enflasyonla mücadelenin bir başka detayının bütçe olduğunu söyleyerek, "Hükümet, bugüne kadar benim gördüğüm en istikrarlı bütçe yönetimini yaptı. Göstergeler sürekli kontrol altında oldu. 2023'te de böyle oldu. Aslında bütçe çok kontrol altındaydı ama istenmeyen bir deprem etkisi oldu" ifadelerini kullandı.

"KREDİ VERİRKEN İKLİME DE BAKMAYA BAŞLADIK"

Geçen yıl 47 milyar dolar civarında cari açık oluştuğunu söyleyen Baştuğ, 2024 yılında iç talepteki yavaşlamayla 30-35 milyar dolarlık cari açık öngördüklerini belirtti.

Banka olarak kur beklentilerinin Orta Vadeli Plan'da belirtilen döviz kuruyla aynı olduğunu aktaran Baştuğ, "Çok ciddi bir dalgalanma beklemiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi sakin devam edecek. Bence ekonomik programın böyle bir şeye de ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.