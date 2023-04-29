'Garanti kupon' vaadiyle dolandırıcılık

İHA'nın haberine göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmada ülke genelinde sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden 'garanti kupon' vaadiyle yasa dışı bahis sitelerine yapılan yönlendirmeler polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Yapılan incelemelerde İstanbul'da oldukları tespit edilen 3 kişi hakkında MASAK raporu doğrultusunda inceleme başlatıldı. Şüpheli A.Ö., O.A. ve E.C.Ç. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri ve hesap hareketlerindeki fazlalık tespit edildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul'da yakalanan şahıslar Kırşehir'e sevk edildi. Emniyet birimleri tarafından ifadeleri alınan şahıslar, adli mercilere sevk edildi.

Şahıslarla birlikte düzenlenen operasyonda 34 dijital materyale, şahıslara ait 2 adet araca ve banka hesaplarında ve elektronik para kuruluşlarında bulunan bakiyelere el konuldu.

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.