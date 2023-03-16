﻿Manchester United'ın genç yıldızı Garnacho'nun hangi milli takımda oynayacağı belli oldu

Arjantin Milli Takımı gençlik koordinatörü Bernardo Romeo, Manchester United'ın genç yıldızı Alejandro Garnacho ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Romeo, İspanya ve Arjantin vatandaşlıkları olan genç yıldızın, Lionel Messi'ye hayranlığı nedeniyle tercihini Arjantin Milli Takımı'ndan yana kullandığını söyledi. Bernardo Romeo, açıklamasında, "Garnacho, Arjantin Milli Takımı'nda oynamak için oldukça ikna oldu. Evine gittiğimde tüm fotoğraflarının Messi ile olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Garnacho, 32 maçta 5 gol ve 6 asist kaydetti.