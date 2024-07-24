Garutti, FC Argeş'le imzaladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Garutti, FC Argeş'le imzaladı

Romanya 2. Lig ekiplerinden FC Argeş kulübünden yapılan resmi açıklamada 30 yaşındaki stoper Guilherme Garutti ile 1 yıllığına anlaşıldığı duyuruldu.

Brazilyalı stoper ülkesinin Marilia kasabasında dünyaya geldi. Brezilya ve İtalyan olmak üzere çifte vatandaşlığı olan Garutti, Romanya'ya gelmeden önce Brazilya'da Oeste, Anapolina, Sao Caetano, Boa Esporte, Portugesa, Aparecidense ve Sertaozinho takımlarında forma giydi.

2020 yılında pandeminin ortasında Rumen ekiplerinden CS Mioveni'ye transfer olan deneyimli oyuncu takımının 1.Lig'e yükselmesine ve ardından da 1. Lig'te tutunmasına katkıda bulundu.

Geçen sezon başında Petrolul Ploiesti'ye katılan stoper, 13 maçta forma giydi.

Salı günü Petrolul ile yollarını ayıran Garutti, henüz 24 saat bile dolmadan FC Argeş kulübüne resmen katıldı.

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