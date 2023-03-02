Gastrit nedir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan Gastritle ilgili detaylar

GASTRİT NEDİR?

Midede yanma, ağrı ve şişkinlik gibi belirtilerle kendini gösterebilen gastrit, mide iç duvarının iltihaplanması anlamına gelmektedir. Önemsenmeyerek tedavisi geciktirilen gastrit sorunu, kansere kadar gidebilen ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilmektedir. Gastrit, mide iltihabı olarak da bilinmektedir.

GASTRİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Gastrit tedavisi, doktor tarafından yapılan muayene ve testler sonucunda belirlenir. Gastrit tedavisi, genellikle ilaçlar ve değiştirilen beslenme alışkanlıkları ile gerçekleştirilir. Aşağıdaki yöntemler gastrit tedavisinde kullanılabilir:

İlaçlar: Gastrit tedavisinde kullanılabilecek ilaçlar şunlar olabilir:

Asit azaltıcı ilaçlar: Bu ilaçlar, mide asidinin üretimini azaltarak mide ağrısını azaltabilir.

Antibiyotikler: H. pylori bakterisi, mide mukozasını zarar vererek gastritin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, H. pylori bakterisi ile ilgili bir tedavi uygulanması gerekebilir. Bu tedavi, antibiyotiklerle yapılabilir.

İmmünosupresan ilaçlar: Bazı immün sistem hastalıkları, mide mukozasını zarar vererek gastritin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durumda, immünosupresan ilaçlar kullanılabilir.

Değiştirilen beslenme alışkanlıkları: Gastrit tedavisinde, beslenme alışkanlıklarını değiştirmek de önemlidir. Önerilen beslenme alışkanlıkları arasında şunlar yer alır:

Sık yemek yemek: Sık yemek yemek, mide asidinin üretimini azaltarak mide ağrısını azaltabilir.

Yağ, tuz ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak: Yüksek miktarda yağ, tuz ve baharatlı yiyecekler tüketimi, mide mukozasını zarar vererek gastritin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, bu yiyeceklerden uzak durmak önerilir.

Sıcak yiyecekler tüketmekten kaçınmak: Sıcak yiyecekler tüketimi, mide mukozasını zarar vererek gastritin ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, sıcak yiyecekler tüketmekten kaçınmak önerilir.

Asitli yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastritin belirtileri hastadan hastaya farklılık göstermekle beraber, genellikle mide yanması, ağrı, bulantı, kusma, şişkinlik hissi, geğirme, erken doyma, iştahsızlık ve yemeklerden tiksinme gibi şikayetlere neden olmaktadır. Bu tarz gastrit belirtisi olan hastaların mutlaka bir uzmana başvurması önerilmektedir. Gastrit tanısı hasta öyküsünün alınması ve yapılan muayene ile rahatlıkla konulabilmektedir. Ancak hastalarda ağrı şiddetli ise, aşırı veya sürekli bulantı ve kusma varsa ve buna kilo kaybı da eşlik ediyorsa, ilaç kullanımına rağmen iyileşme olmuyorsa veya bu şikâyetler 55 yaşın üzerindeki bir kişide yeni ortaya çıkmışsa hastanın ileri tetkiklerle değerlendirilmesi önerilir. Bu tetkiklerden en önemlisi midenin, ucunda kamera olan ve endoskop denilen bir alet ile görüntülenmesidir. Bu sayede doğru tanı konulabilmektedir. Örneğin akut gastritte belirti aniden ortaya çıkan bir mide ağrısıdır. Midenin ağrıyan bölgesine dokunulduğu zaman ağrı daha da artar. Ayrıca akut gastritte sırt ağrısı, kusma, devamlı geğirme, koyu renkli dışkı, mide ekşimesi, mide ağrısından iki büklüm kalma da belirtilerdendir. Kronik gastritte büyük belirtiler görülmez ama tedavi edilmezse uzun zamanda farklı hastalıklara zemin hazırlar.

İlaçlar: Bazı ilaçlar, mide mukozasının iltihaplanmasını azaltarak gastritin belirtilerini azaltabilir. Bu ilaçların etkinliğinin ölçülmesi, gastrit teşhisinde yardımcı olabilir.

Helicobacter pylori (H. pylori) testi: H. pylori bakterisi, mide mukozasını zarar vererek gastritin ortaya çıkmasına neden olabilir. H. pylori bakterisinin varlığı, mide ve dışkı örnekleri ile ölçülerek teşhis edilebilir.

Eğer gastrit şüphesi olan bir durum varsa, doktorunuza başvurarak teşhis konulması ve tedavi alınması önerilir.