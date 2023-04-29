Gastrit nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan kabızlıkla ilgili detaylar...

GASTRİT NEDİR?

Gastrit, mide zarı iltihabı türleri için ortak olarak kullanılan bir terimdir. Gastrit iltihabı çoğu zaman mide ülserlerine neden olan bakteri türünün enfeksiyonunun doğrudan bir sonucudur.

Bununla birlikte bazı ağrı kesicilerin düzenli kullanılması ve aşırı alkol tüketimi de gastrite katkıda bulunabilir.

Gastrit genel olarak iki şekilde ortaya çıkabilir. Bunlar aniden ortaya çıkan akut gastrit veya zamanla, yavaşça ortaya çıkan kronik gastrittir.

Bazı vakalarda, gastrit ülsere ve mide kanseri riskinin artmasına neden olabilir. Bununla birlikte, birçok vakada için gastrit ciddi sonuçları olan bir durum değildir ve doğru tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla hızlı bir şekilde iyileşir.

GASTRİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gastrit belirtileri ve semptomları arasında öncelikle üst karın bölgesinde kazınma, yanma hissi veya ağrı bulunur. Bu rahatsızlıklar yemek yenilmesi sonucunda hafifleyebilir ya da artabilir. Aynı zamanda mide bulantısı, kusma ve yemek yedikten sonra karın bölgesinde dolgunluk hissi de gastrit belirtileri arasındadır. Bununla birlikte gastrit her zaman belirti veya semptomlara neden olmayabilir.

Neredeyse herkes hayat boyunca bir kaç defa hazımsızlık ve mide tahrişine maruz kalabilir. Hazımsızlık vakalarının çoğu kısa ömürlüdür ve tıbbi bakım gerektirmez. Ancak bir haftadan daha uzun bir süre gastrit belirtileri ve semptomları görülüyorsa doktora danışılması tavsiye edilmektedir.

Eğer mide rahatsızlığının yanı sıra, ya da bundan bağımsız olarak kan kusulması görülüyorsa, dışkıda kan varsa veya dışkı siyah renkli görünüyorsa, bu durumların nedenini belirlemek için hemen doktora başvurulması tavsiye edilir.

GASTRİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Gastrit tedavisi, özel olarak neden kaynaklandığına göre farklılık gösterir. Örneğin steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar veya alkolün neden olduğu akut gastrit, bu maddelerin kullanımının durdurulmasıyla kısa sürede rahatlayabilir.

Bunun yanı sıra gastrit tedavisinde, gastritin nedenine bağlı olarak çeşitli ilaçlar kullanılır. Örneğin sindirim sisteminde P. Hylori bakterisi mevcutsa doktor bu bakteriyi öldürmek için yedi ya da on dört gün boyunca sürekli kullanılacak çeşitli antibiyotik kombinasyonları önerebilir.

Midedeki bakterilerin ilaca dirençli hale gelmesini engellemek için doktorun belirttiği süre boyunca, eksiksiz kullanılması zorunludur.

Mide asidi üretimini engelleyen ve iyileşmeyi destekleyen ilaçlar da gastrit tedavisinde kullanılabilir. Proton pompası inhibitörleri, asit üreten hücrelerin etkisini kısmi olarak bloke ederek asidi azaltır.

Ancak proton pompası inhibitörlerinin, özellikle yüksek dozlarda uzun süreli kullanımı, kalça, bilek ve omurga kırığı riskini artırabilir. Bu sebeple sadece doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Doktor bu süreç boyunca gerekli görürse kalsiyum takviyesi önerebilir.

Histamin (H-2) blokerleri olarak da adlandırılan asit blokerleri, sindirim sistemine salınan asit miktarını azaltır. Bu da gastrit ağrısını hafifletir ve iyileşmeyi teşvik eder.

Bunlara ek olarak mide asidini nötralize eden antasitler mevcuttur. Doktor, bu antasitleri diğer ilaçlarla birlikte kullanmak üzere reçete edebilir. Ancak antasitlerin yan etkileri arasında, ilacın bileşenlerine ve diğer ilaçlarla kombinasyonuna göre kabızlık veya ishal vardır.