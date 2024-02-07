Gavurdağı Salatası nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası tarifi için malzemeler neler?

Serpil Demir
Gavurdağı Salatası nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası tarifi için malzemeler neler?
Gaziantep usulü Gavurdağı Salatası denemek isteyenler için şahane bir tarifimiz var. Salata yemeyi sevenlerin vazgeçemediği Gavurdağı Salatası kebapların yanında muhteşem lezzetiyle damakları çatlatıyor. Sumak ve nar ekşisi ile tatlanan salatanın tadına doyamayacaksınız. Gavurdağı salatası nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası tarifi için malzemeler neler?

Gaziantep usulü Gavurdağı Salatası’nı evde denemek isteyenler için şahane bir tarifimiz var. Salata yemeyi sevenlerin vazgeçemediği Gavurdağı Salatası kebapların, köftelerin yanında muhteşem lezzetiyle damakları çatlatıyor. Sumak ve nar ekşisi ile tatlanan cevizle süslenen Gavurdağı Salatası’nın tadına doyamayacaksınız. Gavurdağı salatası nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası tarifi için malzemeler neler?

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

4 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet kuru soğan

3-4 dal yeşil soğan

Birkaç dal maydanoz

Yarım su bardağı iri kırılmış ceviz

Zeytinyağı

Nar ekşisi

Sumak

Tuz

GAVURDAĞI SALATASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Salata için kabuklarını soyulan domatesler ve yeşil biber küçük küçük doğranır. Yeşil soğanlar ve maydanozlar da çok ince kıyılır. Kuru soğanlar ise yemeklik gibi küçük doğranarak biraz tuzla ovularak acısı alınır. Tüm malzemeler geniş bir kaba alınır. Yarım su bardağı kıyılmış ceviz, zevke göre zeytinyağı ve nar ekşisi ilave edilir. İstenilen oranda tuz ve sumak katılır. Tüm malzemeler karıştırılarak salata tabağına alınır. Afiyet olsun.

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