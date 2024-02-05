Fransız Omleti nasıl yapılır? Fransız Omleti tarifi için malzemeler neler?

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi omlete farklı bir yorum getiren bu tarifimizi mutlaka deneyin. Yumurtanın yağda pişmesiyle çok farklı türleri yapılıyor. Omleti genellikle mantarlı, sebzeli, peynirli, sucuklu gibi malzemelerle kullanılıyor. Ama bu tarifimizde otlu ve peynirli malzemelerle sevdiklerinize keyifli anlar yaşatabilirsiniz. Muhteşem lezzetteki Fransız omleti nasıl yapılır? Fransız omleti için malzemeler neler ?

Fransız Omleti Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı rendelenmiş eski kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

3 dal taze soğan

4 dal maydanoz

2 dal kişniş

4 yaprak fesleğen

Yarım tatlı kaşığı tuz

Yarım tatlı kaşığı biber

Fransız Omleti Tarifi Nasıl Yapılır?

İlk olarak taze soğanı, maydanozu, kişniş ve fesleğeni ince ince kıyın. Ardından yumurtaları bir kase içine kırın. İçine tuz ve kara biber ekleyerek çırpın. Omleti yaparken özellikle dikkat edilmesi gereken püf noktası yumurtaları çok çırpmayın, beyazları görünür halde kalması önem taşıyor. Tavaya tereyağı ve ayçiçek yağı ilave edin. Ocak orta ateşte olmasına dikkat edin. Yağı eritip çırpılan yumurtaları tavaya dökün. Pişmeye başladığında tavayı sağa sola doğru sallayın ve spatula ile hızlı bir şekilde karıştırın. Yumurta tam pişmeden rendelenmiş kaşar peynirini ve otları omletin ortasına boydan boya doğru dökün. Omleti her iki taraftan katlayabilir ve servis tabağına alabilirsiniz.

Afiyet olsun.