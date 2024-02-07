Siirt Perde Pilavı nasıl yapılır? Siirt Perde Pilavı tarifi için malzemeler neler?

Perde pilavı, Siirt ilinin özel bir yemeği. Özellikle düğünlerde ikram edilen Siirt yöresine ait perde pilavı sevdikleriniz için evde mutlaka deneyin. Bu yemeği pişirmek biraz zahmetli olsa da tadına doyamayacaksınız. Tereyağında kavrulan pirinç ve kızartılan tavuk parçalarına, yufka yerleştirilen bu özel perde pilavı tencerede kapağı kapatılarak fırında pişiriliyor. İşte Siirt yöresinin en sevilen yemeklerden biri olan Perde Pilavı için gerekli olan malzemeler ve tarifi…

PERDE PİLAV TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 adet tavuk

4 su bardağı pirinç

1 /2 paket tereyağı

1 su bardağı çam fıstığı

1/2 su bardağı badem

Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber, tarçın

HAMURU İÇİN;

3 yumurta,

1 çorba kaşığı yoğurt

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı karbonat

Alabildiği kadar un

1/2 su bardağı badem

PERDE PİLAV TARİFİ NASIL YAPILIR?

Perde pilavını yaparken, ilk olarak tavuk haşlanır, derisi temizlenerek iri parçalar halinde tavada kızartılır.

Pirinç tereyağında kavrulur, haşlanan tavuğun suyu ile pilav hazır hale getirilir. Çam fıstığı, tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber ve tarçın baharatları da pilavın içine ilave edilir.

Yumurta, yoğurt, sıvı yağ, karbonat ve un karıştırılarak hamur malzemeleri yoğurulur ve bir milimetre inceliğinde yufka haline getirilir.

Üst kısmı geniş alt kısmı dar olan perde pilav tenceresi tereyağıyla iyice yağlanarak bademler konulur.

Yufka tencereye yerleştirilir. İçine, bir kat tavuk, bir kat pilav olacak şekilde doldurulur. Sarkan kenarlar üstüne çevrilir ve küçük bir yufka ile tencereye kapatılır.

Üstüne tereyağı konularak yüksek ısıda fırında kızarıncaya kadar pişirilir.

Tepsiye ters çevrilip kesilerek servis yapılır.

Afiyet olsun