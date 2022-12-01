Gaye Su Akyol tartışması Financial Times’a başlık değiştirtti

Geleneksel Anadolu müziğiyle, psikedelia, surf rock ve post-punk’ın zıtlıklarını bir araya getirerek özgün müzik çalışmaları yapan Gaye Su Akyol, dördüncü albümü Anadolu Ejderi’ni geçen günlerde piyasaya çıktı. Britanya’nın prestijli gazetesi Financial Times, Türkiye’de Dunganga Records, dünya genelinde de Glitterbeat etiketiyle yayımlanan albüm vesilesiyle Gaye Su Akyol hakkında Nick Hasted imzalı bir yazıya yer verdi.

“ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK KABUSU GİBİYDİ”

Hasted yazısına “Gaye Su Akyol’u en son 2019’da İstanbul’da gördüğümde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük kabusu gibiydi. Kadıköy’de ateşli bir kalabalığa şarkı söylüyordu. Yarasa kanatlı gümüş bir pelerin ve ona uygun bir büstiyer giymişti, göbeği çıplaktı ve diz hizasında çizmeleri vardı. Cinsel özgürlüğünü elde etmiş, ilham dolu rock kadınının bilimkurgu vizyonu gibiydi” diye başlıyor.

Müzisyenin son albümüyle birlikte eski şarkılarına ve müzikal yolculuğuna da değinilen yazıda, Akyol, ‘insan, kadın, kuir haklarının savunucusu olduğunu’ söylüyor. Akyol ayrıca, “Bu benden nefret etmeleri için yeterli bir sebepti. Ama karanlık fikirleri umurumda değil” dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMALARDAN SONRA BAŞLIK DEĞİŞTİ

Bu sabah yazının yayımlanmasından sonra, Gaye Su Akyol’un Financial Times’a haber olması Twitter’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yorumların bazıları haberi ‘düz’ biçimde paylaşırken, bazıları PR çalışmasının aşırıya kaçtığını söyledi.

Bunlar olurken Financial Times, ‘Türk Şarkıcı Gaye Su Akyol Erdoğan’ın En Büyük Kabusu’ başlığıyla verdiği yazının başlığını ‘Türk Şarkıcı Gaye Su Akyol – Umut ve Özgürlük’ olarak değiştirdi.