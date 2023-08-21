Gaz pedalı takılı kalan otomobil dehşet saçtı

Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme kazada 6 otomobil ve 1 motosiklet birbirine girerken, 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gaz pedalı takılı kalan otomobil dehşet saçtı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada gaz pedalı takılı kalan otomobil dehşet saçtı. 6 otomobil ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Olay öğlen saatlerinde kent merkezinin en işlek caddelerinden olan Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali G.'nin yönetimindeki 59 TT 226 plakalı otomobil, sürücüsünün ayağının gaz pedalına sıkışması sebebiyle ilk olarak park halindeki 17 FT 462 plakalı araca, ardından 06 DKK 587 plakalı otomobillere çarptıktan sonra cadde üzerinde seyir halinde bulunan 34 KU 0539 plakalı motosiklete çarptı. Kontrolden çıkan araç durmayarak cadde üzerinde seyir halinde bulunan 06 ZMY 29 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan 06 ZMY 29 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan 59 ADY 926 plakalı otomobil ve 59 T 2622 plakalı ticari taksiye çarptı. 6 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Gaz pedalı takılı kalan otomobilin sürücüsü Ali G. ve diğer araçlarda bulunan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar sebebiyle adeta savaş alanına dönerek bir süre kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Kazada otomobillerin karşıdan karşıya geçmekte olan yayalara çarpmaması büyük teselli olurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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