﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler

Mynet’te yer alan habere göre; Birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen gaz problemi hayatın her döneminde karşımıza çıkacağı biliniyor. Aynı zamanda bebekler için gaz sorunundan kurtulmak daha zor olduğu için bu dönemlerde dikkatli olmak gerektiği vurgulandı.

Bilhassa hamilelikte yaşanan hormanal değişimler sonucu anne adayları için büyük bir problem hâline geldiği bildirildi. Tüketilen gıdaların özenle seçilmesi ve yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi bu tür problemlerin ortadan kalkması adına oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Gaz problemlerine ne iyi gelir? Sorusunun cevabı dikkat çekti.

Hamilelikte tüketilebilecek gaz yapmayan yiyecekler:

-Nane çayı

-Pirinç

-Karahindiba

-Fesleğen

-Ev yapımı çorba

-Az yağlı kırmızı et, tavuk, balık