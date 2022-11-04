4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler

Hamilelikteki beslenme şekli merak konusu oldu. Hamilelikte gaz yapmayan yiyeceklerle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 17:12
Takip Et

Gaz yapmayan yiyecekler nelerdir? Gaz sorunu olanlar ne yemeli? Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler nedir?

Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
+
Aa
-

Mynet’te yer alan habere göre; Birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilen gaz problemi hayatın her döneminde karşımıza çıkacağı biliniyor. Aynı zamanda bebekler için gaz sorunundan kurtulmak daha zor olduğu için bu dönemlerde dikkatli olmak gerektiği vurgulandı.

Bilhassa hamilelikte yaşanan hormanal değişimler sonucu anne adayları için büyük bir problem hâline geldiği bildirildi. Tüketilen gıdaların özenle seçilmesi ve yaşam alışkanlıklarının gözden geçirilmesi bu tür problemlerin ortadan kalkması adına oldukça önemli olduğu vurgulandı.

Gaz problemlerine ne iyi gelir? Sorusunun cevabı dikkat çekti.

Hamilelikte tüketilebilecek gaz yapmayan yiyecekler:

-Nane çayı

-Pirinç

-Karahindiba

-Fesleğen

-Ev yapımı çorba

-Az yağlı kırmızı et, tavuk, balık

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
1
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿Şahan Gökbakar'dan 40 kitap değerinde tek cümlelik açıklama. Her gün Atatürk’e ve cumhuriyete hakaret edilmesine isyan etti
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
3
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
5
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
6
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür'de altılı masaya geldiği skeci izledi. Adaylık göndermesine dikkat çeken tepki
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
7
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Türk ordusunu çökerten kumpasları yöneten CIA ajanı Kunstadter Turhan Çömez'i Meclis’te nasıl tehdit etti
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Yalova'da IŞİD operasyonunda patlayıcı düzenekleri ele geçirildi
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Türk Hava Yolları'ndan birleştirme kararı
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Hamilelikte gaz yapmayan yiyecekler
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
﻿Edirne Devlet Tiyatrosu iki oyun sahneleyecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.