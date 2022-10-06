Kahreden keşif: Anne karnındaki bebeklere kadar ulaşıyor

Bilim insanları hava kirliliğinden oluşan nano partiküllerin plasentaya ve oradan da fetüsün organlarına ulaşabildiğini tespit etti.

Bebeklerin rahimdeki organ gelişimi durumunu inceleyen Aberdeen ve Hasselt Üniversiteleri’ndeki bilim insanları nano partiküllerin büyük sorunu ortaya çıkardı.

Konuyla ilgili 60 anne ve bebeği incelendi. Doku örnekleri alınırken bilim insanları göbek bağında “siyah karbon partiküller” bulduğunu açıkladı. Bu partiküllerin hem annede hem de bebekte görüldü. Bu durumun annenin çevre kirliliğine maruz kalması sebebiyle olduğunu tahmin ederken bu partiküllerin bebeğin böbrek, ciğer ve beyinlerinde de görüldüğü söylendi.

Dizel, kömür ve diğer yakıtların yanması sonucunda oluşan siyah karbon parçacıklarının ilk kez gelişmekte olan fetüste görüldüğü de kayıtlara geçti.