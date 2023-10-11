Gazeteci Bahadır Özgür’den bomba iddia 'Yıldırım Demirören Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış'

Gazeteci Bahadır Özgür, eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in Karayip ülkesi Dominica’dan para karşılığı vatandaşlık aldığını iddia etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteci Bahadır Özgür’den bomba iddia 'Yıldırım Demirören Dominica'dan para karşılığı vatandaşlık satın almış'

Özgür, bu iddiayı bir araştırmacı gazetecilik projesinin ortaya çıkardığını belirtti.

Araştırmacı Gazetecilerin Ortaya Çıkardığı Skandal

Özgür, sosyal medya platformu X’te paylaştığı bir haberde, Organize Suç ve Yolsuzlukları Bildirme Projesi (OCCRP) adlı internet sitesinin, dünyanın dört bir yanından suçlu, siyasetçi ve iş insanlarının Dominica gibi ülkelerden vatandaşlık satın aldığını ortaya çıkardığını aktardı.

Özgür, haberinde şu ifadelere yer verdi: “Yıldırım Demirören, Karayip ülkesi Dominica’dan para karşılığı vatandaşlık satın almış. Kızının da Dominica pasaportu olduğu belirtiliyor. Araştırmacı gazeteciler suçlu, siyasetçi, iş insanı çok sayıda kişinin 'vatandaşlık skandalı’nı ortaya çıkardı.”

Demirören’den Cevap Yok

OCCRP’nin internet sitesinde yer alan Demirören’in profilinde ise, Demirören’in kendisi hakkında yazılanlara cevap vermesi için ulaşıldığı ancak Demirören’in bu talebe yanıt vermediği kaydedildi. Profilde ayrıca, Demirören’in Dominica vatandaşlığına sahip olmasının Türkiye’deki işleriyle ilgili olabileceği ve Dominica’nın vergi cenneti olarak bilindiği belirtildi.

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