Gazeteci Beyaz kardeşlerin acı günü

Abdurrahman Beyaz’ın cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti İl Başkanı Bülent Kablan, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, STK temsilcileri, dernek başkanları, kurum müdürleri, çok sayıda basın mensubu ve Beyaz ailesinin yakınları katıldı.
Kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Beyaz’ın cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlıkta bulunan aile mezarlığında defnedildi. Beyaz ailesi, taziye dileklerini kabul etti.