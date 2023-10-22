Gazeteci bıçaklı saldırıya uğradı. İş adamına şakası başına iş açtı

Diyarbakır’da gazeteci Fuat Bulut, dün akşam saatlerinde telefonla tehdit edildikten sonra tekme, yumruk, bıçaklı saldırıya uğradı. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nden saldırıya ilişkin tepki geldi.

KAYNAK: İHA
Gazeteci bıçaklı saldırıya uğradı. İş adamına şakası başına iş açtı

Gazeteci Fuat Bulut, kentteki bir gazetenin birinci yıldönümü programına katıldı. Alınan bilgilere göre, aynı masada oturan iş adamı İ.Ş., ortamda yaş esprisinin açılmasıyla kendisine “gamsız” kelimesini söyleyen Bulut’a alındı. Daha sonra ortamdan ayrılan Bulut, İ.Ş. tarafından telefonla arandı.

İddiaya göre İ.Ş., Bulut’a “Sen bana nasıl herkesin içerisinde gamsız dersin. Sen kendi kendini mi vurdurtacaksın?” deyip tehdit ederek hakarette bulundu.

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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesindeki bir pastanede akşam saatlerinde arkadaşlarıyla oturan Bulut, pastaneden ayrılıp otoparka doğru ilerlerken, İ.Ş.’nin gönderdiği iki kişi tarafından tekme, yumruk, bıçaklı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan Bulut, tedavi altına alındı. Kulağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darp edilen Bulut’un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Fuat Bulut, olayın “Gamsız” kelimesinin anlamının bilinmemesinden dolayı ortaya çıktığını söyledi.

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Saldırıda araya girenlerin olmadığı halinde olayda farklı durumun yaşanabileceğini ifade eden Bulut, “Bir gazeteci arkadaşımızın gazetesinin kuruluş yıldönümü vardı. Oraya resepsiyona gitmiştik. Vali yardımcımız, vekiller ve STK temsilcileriyle aynı masadaydık. O masada yaşla ilgili bir konu açıldı ve birbirimize yaşımızla ilgili espriler yaptık. İş adamı aynı zamanda arkadaşım, İ.Ş.’ye gamsız kelimesini kullandım. Program bittikten sonra İ.Ş. beni arayıp 'sen bana nasıl herkesin içerisinde gamsız dersin' dedi. Daha sonra bana hakaret edip 'kendi kendini mi vurdurtacaksın' dedi. Sonrasında ben de konunun kapanması için bir pastaneye gittim ve orada arkadaşlarımla oturduk. Daha sonra İ.Ş. beni arayıp 'neredesin' diye sorunca yerimi söyledim. Arkadaşlarım da git belki İ.Ş. gergindir deyip beni eve göndermek istedi. Ben de çıktım otoparka doğru yönelince iki kişi bana saldırdı. Saldıranlardan birinin İ.Ş.’nin akrabası olduğunu biliyorum. Ama diğer saldıranı tanıyamadım. İki kişi bana tekme, yumruk, bıçakla saldırdı. Biri elini beline attı. Silah mıydı, değil miydi bilmiyorum. Orada araya girenler oldu. Araya girenler olmasaydı farklı bir durum yaşanabilirdi” dedi.

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GGC’DEN SALDIRIYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mücahit Ceylan, saldırıdan hemen sonra hastaneye gidip cemiyet üyesi olan Bulut’u ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Saldırının cezasız kalmaması yönünde çağrıda bulunan Ceylan, “Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti üyesi aynı zamanda Güneydoğu Ekspres Gazetesi Yazı İşleri Müdür Fuat Bulut dün akşam hem telefonla tehdit aldı hem de tehdit eden kişinin gönderdiği şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı ve darp edildi. Daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şu an hayati tehlikesi yok. Ancak bugün bir gazeteci Diyarbakır gibi bir şehrin ortasında magandalar tarafından birilerinin azmettirilmesiyle saldırıya uğradı. Bu asla cezasız kalmamalı. Emniyetimizi ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığını göreve davet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

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