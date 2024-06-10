Gazeteci Fikret Helvacıoğlu hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2023 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Fikret Helvacıoğlu’nun bugün vefat ettiğini duyurdu.

“MESLEKTAŞIMIZIN AİLESİNE VE BASIN TOPLULUĞUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Fikret Helvacıoğlu’nun vefatından sonra başsağlığı mesajı yayınladı. Paylaşılan mesajda, “Uzun yıllar mesleğimize başarıyla hizmet veren üyemiz Fikret Helvacıoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Fikret Helvacıoğlu’nun cenaze bilgileri netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşılacak.

FİKRET HELVACIOĞLU KİMDİR?

1952 yılında Kayseri’de doğdu. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi (İİTİA) Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu-Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Mesleğe 1974 yılında Orta Doğu Gazetesi’nde başladı. Tercüman Gazetesi’nde muhabir olarak çalıştı. Uzakdoğu’da Brunei’e ilk giren Türk gazeteci oldu. Brunei Sultanı Muda Hassanal Bolkiah ile röportaj gerçekleştirdi. 1992 yılında TGRT televizyonunda muhabir olarak başladı. 1993 yılında TGRT’de ilk defa para piyasaları yayınını gerçekleştirdi. 1993- 2001 yılları arasında hafta içi her gün ekonomi piyasalarını canlı yayınla sundu. Ayrıca TGRT’de akşam yayınlarında ekonomi programları hazırladı. İş dünyasının önde gelen isimleri ile Türkiye’de sektörel gelişmelerin konuşulduğu yayınlar gerçekleştirdi. TGRT Ekonomi Müdürlüğünü üstlendiği dönemde çeşitli mesleki ödüllere değer bulundu. İngilizce biliyordu. Evli ve iki çocuğu var. 2023 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı taşıyordu.