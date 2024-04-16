Gazeteci Friedman İran İsrail gerilimini değerlendirdi

Thomas L. Fridman, İran ve İsrail arasında tırmanan gerilim üzerine bir yazı yazdı. Friedman, cumartesi günü İsrail’e fırlatılan insansız hava araçlarının, seyir ve balistik füzelerin sonucunda, İran’ın amacına ulaştığı kanısına varmanın kolay olmayacağını ifade etti.

Yaşananların yanlış yorumlanmasının büyük bir jeopolitik hata olacağını aktaran Friedman, “Şimdi İran'ı izole etmek için büyük, sürekli ve küresel bir girişimde bulunulmalı. Sadece böyle bir macerayı tekrar denemekten caydırmak için değil, aynı zamanda İsrail'i askeri misilleme yapmasını önlemek için de.” dedi.

“İran'ın bölgesel bir ağı var ve İsrail'in uzun vadede İran'ı caydırmak için ABD ile birlikte bölgesel bir ittifaka ihtiyacı var.” İfadelerini kaydeden Friedman, Tahran yönetiminin tüm insansız hava araçlarının ve füzelerin önleneceğini bilemeyeceğini belirtti.

HİÇBİR ÜLKE 33 YILDIR DOĞRUDAN İSRAİL’E SALDIRMADI

Yazısında, “İsrail daha önce hiçbir zaman doğrudan İran'a böylesine büyük bir füze saldırısı düzenlemedi ve İran da bundan önce İsrail'e böyle bir saldırıda bulunmadı. Gerçekten de 33 yıl önce Saddam Hüseyin'in Irak'ının Scud füzeleriyle yaptığı saldırıdan bu yana hiçbir ülke İsrail'e doğrudan saldırmadı.” İfadelerini kullanan Friedman, ABD öncülüğünde İran’a yaptırım uygulamak ve onu izole etmek amacıyla bir girişimin olmaması durumunda İran’ın davranışının normalleşeceğini ifade etti.