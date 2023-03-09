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Gazeteci Hami Çağdaş hayatını kaybetti

Hürriyet’in Gösteri dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğünü 30 yılı aşkın bir süre yürüten Hami Çağdaş hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:49
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Gazeteci Hami Çağdaş hayatını kaybetti

Gazeteci Hami Çağdaş hayatını kaybetti
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30 yılı aşkın bir süre Hürriyet'in kültür ve sanat alanındaki Gösteri dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yürüten, gazeteci ve sanat eleştirmeni Hami Çağdaş (70) hayatını kaybetti.

T24'ün aldığı bilgiye göre, uzun süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Hami Çağdaş, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Çağdaş, uzun yıllardır oturduğu Emirgan'daki Hamid-İ Evvel Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Emirgan Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAMİ ÇAĞDAŞ KİMDİR?

Basın, kültür ve sanat dünyasında yaklaşık 40 yıl süren mesaisinde nezaketi ve tevazusuyla da bilinen Hami Çağdaş, 1953 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Emirgan’da, lise öğrenimimi Sarıyer Lisesi’nde yaptı. 1979 yılında bitirdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde bir yıl master programına katıldı.

Üniversiteden sonra kısa bir süre serbest muhasebecilik yaptıktan sonra basın dünyasına adım attı. 1983 yılında Hürriyet bünyesinde "sanatın ve edebiyatın dergisi" anonsuyla yayımlanan ve genel yayın yönetmenliğini Doğan Hızlan'ın yaptığı Gösteri'de çalışmaya başladı. 1988 yılından itibaren, Gösteri dergisinin sorumlu yazı işleri müdürlüğünü üstlendi.

Dergideki yöneticilik görevinin yanı sıra edebiyat, son olarak Diren Sanat'ın da aralarında bulunduğu mecralarda tiyatro ve plastik sanatlar alanında yazılar kaleme aldı.

1980′li yıllarda İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği Liselerarası Tiyatro Şenliği’nde seçici kurul üyesi olarak yer aldı. 1985-2000 yılları arasında Avni Dilligil Tiyatro Ödülleri’nde seçici kurul üyeliği, 1994 yılından itibaren Sadri Alışık Tiyatro Ödülleri ve Terakki Vakfı Gençlik Tiyatroları Festivali’nde seçici kurul üyelikleri yaptı.

 

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