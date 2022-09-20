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Mehmet Demirkol'da Fatih Terim'i kızdıracak sözler. ''Tamamen zaman kaybı''

Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Fatih Terim belgeseli hakkında sert eleştirilerde bulundu.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 16:20
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Gazeteci ve spor yorumcusu Mehmet Demirkol Fatih Terim'i kızdıracak eleştirilerde bulundu

Mehmet Demirkol'da Fatih Terim'i kızdıracak sözler. ''Tamamen zaman kaybı''
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''TAMAMEN ZAMAN KAYBI''
Mehmet Demirkol belgesele ilişkin yaptığı yorumda, "Tamamen zaman kaybı. İşim olmasa bırakırdım. Şöyle bir durum var, bu bir belgesel değil. Fatih hoca bir mektup yazmış. Kendisini sevenlere, Galatasaraylılara, merak edenlere, Floransalılara bir mektup yazmış. 'Adana'dan çıktım, Türk futbolunun en iyi teknik direktörü oldum. Floransa'da kahraman oldum. Ben de size böyle bir mektup yazıyorum' demiş." ifadelerini kullandı.

''BU BİR BELGESEL DEĞİL''
Belgeselin 15 dakikada bitebileceğini belirten Demirkol, "Dört saat olmasına gerek yok. Bu bir belgesel değil, bu bir methiye. Güzelleme yani. Hatta methiye de denemez çünkü kendi kendisine yapıyor. Buna Divan Edebiyatı'nda 'Fahriye' deniliyor. Yani kendini güzelleme sanatı. Hoca kendisine bir güzelleme yazmış ve çekilmiş. Sakıncası var mı? Yok. Ama bu bir belgesel mi? Değil. Şiir olmuş bu. Neymar'ın belgeseline baktım, babasıyla kavgası bile var." dedi.

FATİH TERİM: 4 DEĞİL, 14 BÖLÜM DE YAPILSA EKSİK KALACAK
Fatih Terim belgeselin yayına girmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Çok istedim beni anlatan bir belgeselim olsun. Acısıyla, tatlısıyla hiç kolay olmayan hikayemi, ortak olanlar da dile getirsin. 4 değil 14 bölüm de yapılsa hep eksik kalacak. Hayat ve zaman eksiliyor, hatıralar ve canlar nasıl eksik kalmasın? Belgeseli, ailemle birlikte yayın gününde bir kez daha izledik. Bu zamana kadar benimle bu yolda yürümüş sizlerin, yine benimle birlikte ortak olduğu bir belgesel çıktı. Bunun mutluluğuna bir de dünyanın dört bir yanında beni hiç tanımayan insanların izlediği heyecanı eklendi. Emeği geçen, nefes veren, izleyen herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullanmıştı.

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Ergün Kaya
20.09.2022 17:48
Belgesel değil , olsa olsa " Kibirin Hikayesi " olur. Sırtını sağlam yerlere dayamış , hayatı kendini yüceltmekle geçmiş. Neyini örnek alacağım ? Niçin seyredeceğim ?  
 
Fatih Terim
20.09.2022 16:50
Kıskanmayalım beyler.  
 
İmparator
20.09.2022 16:50
Kıskanmayalım. Diyeceğim bu kadar.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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