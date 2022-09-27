Fatih Terim uzun süre sonra ilk kez Galatasaray hakkında konuştu

Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır." yorumunu yaptı.
Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız." ifadelerini kullandı.
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