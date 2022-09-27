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Fatih Terim uzun süre sonra ilk kez Galatasaray hakkında konuştu

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, Adana Lezzet Festivali İstanbul lansman kahvaltısına katıldı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 16:31
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Sarı - Kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim: Galatasaray'a sabır gerek

Fatih Terim uzun süre sonra ilk kez Galatasaray hakkında konuştu
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Yeni Alanya Gazetesi'nden Mehmet Ali Dim'e konuşan Fatih Terim, "Biraz sabır gerek. Yeni bir takım oluşturuldu. Uyum zaman alır." yorumunu yaptı.

Fatih Terim, Corendon Alanyaspor ile ilgili olarak ise, "Sebebini bilmiyorum ama Alanyaspor bu sezon iyi değil. Acil bir şeyler yapmalısınız." ifadelerini kullandı.


 

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