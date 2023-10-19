Gazeteciler havan toplarından böyle kaçtı

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaları takip eden gazetecilerin yaşadığı panik ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde gazeteciler yakınlarına bir havan topunun isabet etmesi nedeniyle büyük panik yaşadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gazeteciler havan toplarından böyle kaçtı

Editör: İsa Karaaslan

Hamas’ın saldırısı sonrası İsrail’in Gazze’ye yönelik bombalamaları devam ediyor. İsrail’in Salı akşamı Gazze’de bir bomba attığı hastanede 471 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail’in saldırısı tüm dünyada tepkiyle karşılanırken ABD ve İngiltere ise İsrail’in yanında olduğunu açıkladı.

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Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren çatışmaları yerinde takip eden gazeteciler ise görevlerini çok zor şartlarda yapmaya çalışıyor. Açıklanan son rakamlara göre çatışma bölgesinde 14 gazeteci hayatını kaybetti.

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Sosyal medya yayıncısı Adem Metan’ın yaptığı son paylaşım çatışma bölgesindeki gazetecilerin nasıl şartlarda görev yaptıklarını gözler önüne serdi. Gazetecilerin bulunduğu alanın yakınına isabet eden bir havan topu büyük paniğe neden oldu. Gazeteciler, havan topunun düşmesi sonrası yakınlarındaki sığınağa koştular.

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Metan’ın yaptığı paylaşımda büyük panik yaşayan gazetecilerin iyi olduğu görüldü.

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