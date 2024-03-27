Gazeteciler kaza yaptı. 1 ölü 1 yaralı

Artvin merkeze bağlı Oruçlu Köyü’nde saat 18.00 sularında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre gazeteci Fatih T. (37), Yusufeli’nden Artvin’e dönüş yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında yer alan kayalara çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücü ve yanında bulunan gazeteci Tolga Gül (48) yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazeteci Gül, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Fatih T.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.