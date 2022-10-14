Gazetecilere hapis cezası. Savcı atamalarıyla ilgili haber yapmışlardı

Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay, 23 Haziran’da Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun kararnamesiyle yargı mensuplarıyla ilgili atama kararlarını haberleştirdi.

“Yargıda 'Antalya' operasyonunda ‘İstanbul' ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?” başlıklı haberde, İstanbul Başsavcı Vekilleri Zafer Koç ve Yakup Ali Kahveci başta olmak üzere Antalya Adliyesi’nde yapılan görevlendirmeleri ve yargı kulislerinde konuşulanlar yer alıyordu.

JET HIZIYLA DAVA

Kahveci’nin yürüttüğü ve kamuoyunun yakından takip ettiği davalar ile Kahveci hakkındaki iddiaların hatırlatıldığı habere, jet hızıyla dava açıldı.

Gerçek Gündem Sorumlu Yazıişleri Müdürü ve DİSK Basın İş Sendikası Genel Başkanı Faruk Eren ile Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay’a “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 4 Ekim’de görüldü.

Duruşmada, Eren ve Karabay savunmalarını yaptı, savcı duruşmadan önce hazırladığı mütalaasının okuyarak, iki gazeteci hakkında hapis cezası talep etti.

9 GÜNDE KARAR

Mahkeme, ikinci duruşma için 13 Ekim’e gün verdi. Bugün görülen duruşmada, gazeteciler Eren ve Karabay hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Hakim, cezanın ertelenmesiyle ilgili hükümleri ise uygulamadı.

SANSÜR YASASINA İHTİYAÇLARI YOK

Meclis’te görüşülen ve gazeteciler başta olmak üzere büyük tepki çeken Sansür Yasası’nda gazetecilere ve sosyal medya kullanıcılarına hapis verilmesine yönelik maddeler yer alıyor.

Ancak, mahkemeler Sansür Yasası’nın geçmesine, haberlerde yazılanların doğru olup olmadığına bakmadan gazetecilere “jet hızıyla” hapis cezası vermeye devam ediyor.

“AĞIR VE HUKUKSUZ KARAR”

Faruk Eren'in avukatı Tora Pekin, yargılama sürecindeki beklenmedik hıza dikkat çekerek, "Bir haftalık süre içinde iki duruşma ve karar. Benzer yöndeki suçlamalara ilişkin daha önce beraat ve suçlanan kişiye tazminat ödenmesine ilişkin kararları mahkemeye sunmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ağır ve hukuksuz bu kararın iptali için İstinaf Mahkemesi'ne başvuracağız." dedi.

“HUKUKSUZLUĞUN DÜZELTİLMESİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Furkan Karabay’ın avukatı Enes Ermaner, yargılamayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Görülen davada daha önce kamuoyunda dile getirilen iddiaların haber yapılması nedeniyle sadece müvekkilimiz değil gazetecilik mesleği cezalandırılmıştır. Israrlı bir şekilde bu hususlar tüm yargılama aşamasında belirtilmesine rağmen adeta jet hızıyla yargılama yapılmış ve 24 Haziran’da başlatılan soruşturmada Ağustos’ta iddianame düzenlenmiş 4 Ekim’de ilk duruşma yapılmış 13 Ekim’de ise karar duruşması görülmüştür.

Verilen cezada da sebebi hiçbir şekilde gösterilmeden kanuna aykırı bir şekilde alt hadden uzaklaşılmış ve hapis cezası adli para cezasına çevrilmemiştir.

Karara karşı Anayasa Mahkemesi ve AİHM dahil tüm yargı yollarını takip ederek bu hukuksuzluğun düzeltilmesinin takipçisi olacağız.”

BASIN İŞ’TEN TEPKİ: GAZETECİLİĞİNİN YANINDAYIZ

DİSK Basın İş Sendikası, gazetecilere verilen hapis cezasına tepki gösterdi. Sendikanın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"1) HSK'daki atama kararları haberi nedeniyle DİSK Basın-İş Genel Başkanı ve Gerçek Gündem Sorumlu Yazıişleri Müdürü Faruk Eren ile Gerçek Gündem editörü Furkan Karabay'a 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargılama sadece 9 gün sürdü, karar 9 günde çıktı.

2) Başkanımızın ve gazeteciliğinin yanındayız. Yıllardır sürdürdüğü gazetecilik ısrarını hiçbir soruşturma, gözaltı, ceza durdurmadı, durduramayacak. Sizden korkan sizin gibi olsun, elinizden geleni ardınıza koymayın!"