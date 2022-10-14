Babacan’dan ‘sansür yasası’ çağrısı: TÜİK yöneticilerine bu cezayı uygulayın

AKP ve MHP’nin hazırladığı ‘dezenformasyonla mücadele yasası’ adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin ‘sansür yasası’ olarak adlandırdığı kanun teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da büyük tepki çeken yasayı KRT TV’de katıldığı programda şu sözlerle eleştirdi:

“20 yıldır durdular da seçime beş kala mı böyle bir yasayı çıkarmaya karar verdiler. Önümüzdeki seçimlerde iktidarı kaybedeceklerini görmeye başladılar, panik haldeler. Bu kadar baskı, bu kadar basını susturma… Bu bile yetmiyor. Artık insanların tamamen sesini kesmeye dönük bir hamle olarak görüyoruz.

Doğru bilginin ne olup olmadığını bağımsız birimler karar vermeyecek idari birimler karar verecek. Hükümet işine gelmediği bir bilgiyi dezenformasyon ilan edip insanların üzerine gidebilecek. Seçime bu kadar yaklaşıldığı bir dönemde yapılması son derece yanlış. Millet hepsini görüyor, izliyor.

Bence artık iş işten geçti, ne yaparlarsa yapsınlar iş işten geçti, bunlar inanın son çırpınışlar. Nasıl geçen sene barajı düşürdüler, partiler birbirine yaklaşmasın diye ama işe yaramadı. TÜİK denen bir kurum var. Rakamları Ayarlama Enstitüsü diyoruz. En son açıkladığı enflasyon rakamı yüzde 83,5. Çarşıya pazara giden herkes biliyor ki bu ülkede en az enflasyon yüzde 200.

Biz gerçekleri bağıra bağıra söyleyeceğiz. Dezenformasyon yasası geçtikten hemen sonra yapmaları gereken derhal TÜİK’in başındakilere bu yasanın ceza maddesini hemen uygulamak. Kardeşim gerçek enflasyon yüzde 200 sen nasıl böyle bir rakam açıklarsın diye. Şu anda devletin kendisi yapıyor bunu hangi dezenformasyondan bahsediyorsunuz?”