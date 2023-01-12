﻿Gaziantep Araban SYDV geçici personel alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gaziantep Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Aile Destek Merkezi (ADEM) Projesi kapsamında eğitmen olmak üzere 1 geçici işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Ocak 2023 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Türk Vatandaşı olmak

2. 25-35 yaş aralığında olmak

3. Araban ilçe sınırlan içinde ikamet ediyor olmak

4. Başka kuruluşlarla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak

5. Kamu haklarından mahrum olmamak, kısıtlı olmamak

6. Çalışmasına engel hali bulunmamak

7. Universite (Lisans) mezunu olmak (Eğitim Fakültesi, Formasyon almış olması şartıyla Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet alanlarından mezun olmak)

8. Kamu Personell Seçme Sınavı P3 puan türünden en az 60 (altmiş) puan almış olmak

9. Sosyal projelerde tecrübe edinmiş olmak (Öncelikli değerlendirmeye alınacaktır)

10. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığının bulunmamas:

11. Taksirli suçlar, kısa sürell hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tescil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alim satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sirri açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak, 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

12. Adll Sicil kaydının olmaması