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Gaziantep'te kırmızı kart

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kırmızı kart çıktı

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 20:44
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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçında kritik karar

Gaziantep'te kırmızı kart
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Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı 1-1 devam ederken kırmızı kart çıktı.

Sarı lacivertli takım maçın 8. dakikasında Valencia ile öne geçmiş, Gaziantep FK buna 55. dakikada Kitsiou ile karşılık vermişti.

Maçın 70. dakikasında Gaziantep FK'dan Sagal Arao'ya faul yaptı. Hakemin düdüğünden sonra da topa vurdu.

Hakem Mustafa Kürşad Filiz, Sagal'a sarı kartını çıkardı. Daha önce de bir sarı kart gören Sagal, kırmızı kartla oyundan atıldı. 

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