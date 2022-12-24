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Gaziantep Karkamış SYDV geçici personel alacak

Gaziantep Karkamış Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görelisi olarak istihdam etmek üzere büro görevlisi 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 08:02
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Gaziantep Karkamış SYDV geçici büro görevlisi alacak

Gaziantep Karkamış SYDV geçici personel alacak
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İŞKUR'un internet sayfasından yayınlanan bilgilere göre; Gaziantep Karkamış Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, bünyesine geçici olmak üzere büro görevlisi 1 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 aralık 2022 olarak açıklandı.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Kimlik fotokopisi
2. Diploma, sertifika veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi
3. 3 adet vesikalık fotoğraf
4. Sağlık Raporu (Aile Hekimi Raporu Geçerlidir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devletten)
6. İkametgâh belgesi (E-devletten)
7. Sürücü belgesi fotokopisi
8. Askerlik durum belgesi (E-devletten)
9. Kısa özgeçmiş
10. Evli olanlar için evlilik cüzdanı fotokopisi
11. Başvuru tarihi itibariyle Karkamış İlçe sınırları içeresinde 6 aydan beri ikamet ettiğine dair e- devlet üzerinden alınacak "Tarihçemi Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi"

MÜRACAAT KOŞULLARI
GENEL ŞARTLAR
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.
5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahrum olmamak (Adli Sicil kaydı bulunmamak).
7.Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özellikleri taşımak.
8. Vakıfta ilk defa istihdam edilecek Büro Görevlisinin; 4 yıllık Yükseköğretim Kurumundan mezun olmak, ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 60 (Altmış) puan almış olmak,
9. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.
10. İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

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