Gaziantep'i sağanak vurdu: Cadde ve bulvarlar göle döndü, ulaşım aksadı

Sabah erken başlayan yağmur, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. İl genelinde yer yer etkili olan sağanak, Halep Bulvarı, Turgut Özal Bulvarı, İpekyolu'nda kavşaklarda su birikintisine neden oldu.

Ulaşımda aksamaların yaşandığı bazı yol ve kavşaklarda, trafik akışı polis ekiplerince sağlanıyor.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ) ekipleri ise kent genelinde olumsuz durum yaşanmaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji verilerine göre, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.