Amigo Şükrü hayatını kaybetti

Gaziantepspor’un efsane amigosu Şükrü hayatını kaybetti. Bir süredir rahtsızlığı nedeniyle tedavi gören amigo Şükrü, hayata gözlerini yumdu.
Efsane amigonun cenazesi Türktepe Camii’inde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.
Gaziantepspor’un efsane amigosu Şükrü hayatını kaybetti. Bir süredir rahtsızlığı nedeniyle tedavi gören amigo Şükrü, hayata gözlerini yumdu.
Efsane amigonun cenazesi Türktepe Camii’inde kılınacak ikindi namazına müteakip toprağa verilecek.
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