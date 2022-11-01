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4 yılda 2 kez hayata tutundu

Gaziantep'te yaşayan 26 yaşındaki Ali Gülşen'in 4 yılda iki kez kalbi durduğu bildirildi. İlkinde Tıp Fakültesi'nde okuyan arkadaşının yaptığı kalp masajı ile hayata tutunan Ali Gülşen'in 4 yıl sonra tekrar duran kalbini bu kez evde bulunan babası çalıştırdığı ifade edildi.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:02
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Gaziantep'te 4 yılda 2 kez hayata tutundu

4 yılda 2 kez hayata tutundu
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İHA’nın haberine göre; Gaziantep'te 4 yıl önce evinde kalbi duran Ali Gülşen, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan ev arkadaşının yaptığı masaj ile hayata tutunduğu bildirildi.

Ali Gülşen, kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildiği ifade edildi. Kalbinde ritm bozukluğu tespit edilen Ali Gülşen'in 4 yıl sonra evinde yeniden kalbi durdu. Ali Gülşen, bu kez ilk yardım eğitimi alan babasının 30 dakika süren kalp masajı ile yeniden hayata tutundu. 4 gün bilinci kapalı bir şekilde yoğun bakımda tedavi gören Ali Gülşen, tedavisinin ardından yeniden sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Gülşen'i tedavi eden ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirten İç Hastalıkları Yoğun Bakım Sorumlusu Doç. Dr. Gülseren Elay, yaşananları şu sözlerle açıkladı:

“Ali Gülşen adlı 26 yaşındaki hastamızın 4 yıl önce üniversitede eğitim gördüğü sırada evde aniden kalbi durmuş ve tıp fakültesinde okuyan arkadaşı kendisine kalp masajı yapmış. Hastamıza o dönem yoğun bakım ünitesinde takip edilirken bir tür kalp ritm bozukluğu olan ‘WolfParkinson White’ sendromu tanısı konmuştur. Dört yıl sonra hastamızın tekrar kalbi durmuş. Kardiyopulmonerresüsitasyon (kalp masajı) eğitimi almış olan babası, şuuru kaybolan hastanın nabzının olmadığını tespit etmiş ve oğluna komşusunun da yardımını alarak hastaneye götürene kadar yaklaşık 30 dakika kalp masajı yapmış. Sonrasında ilk götürüldüğü hastanede hasta ventilatör cihazına bağlanmış. Hipotermi tedavisi uygulanan hasta daha sonra bizim hastanemize sevk edildi. Hastamız, Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi’nde 4 gün şuuru kapalı ventilatör cihazına bağlı bir şekilde çok yakın takip edildi. Hastamıza beyin fonksiyonlarını koruyucu tedavi dışında diğer sistemleri de koruyan ek tedaviler uygulandı. Bizler babanın müdahalesinin doğru ve etkin olması sebebiyle olumlu sonucu aldık. Babayı yaptığı müdahale nedeniyle tebrik ediyorum. Hastane dışında bu derece uzun süre kalbi duran hastaların birçoğu maalesef bitkisel hayata giriyor. Ancak babanın yaptığı müdahale sayesinde hastamızı tamamen sağlıklı bir şekilde yoğun bakım ünitesinden çıkardık. Vatandaşlarımızın kalp masajı konusunda eğitim alması, hastane dışında kalbi duran hastaların tamamen normal bir şekilde hayata tutunması açısından son derece önemlidir. Tüm vatandaşlarımıza bu konuda eğitim almalarını önermekteyim.”

Başhekim Prof. Dr. Şevki Hakan Eren ise hayat kurtaran müdahalelerin önemine vurgu yaparak şunları belirtti:

“İlk yardım, kalp masajı ve solunum desteği gibi hayat kurtarıcı girişimler, tüm halkımız tarafından bilinmeli ve gerektiğinde uygulanmalıdır”

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