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  • Bakırköy'de mucize kurtuluş. TIR dorsesi otomobil üzerine böyle devrildi

Bakırköy'de mucize kurtuluş. TIR dorsesi otomobil üzerine böyle devrildi

TIR otomobil üzerine devrildi. Otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 12:55
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TIR dorsesi otomobil üzerine böyle devrildi. Bakırköy'de mucize kurtuluş

Bakırköy'de mucize kurtuluş. TIR dorsesi otomobil üzerine böyle devrildi
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TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine böyle devrildi. Araç kaza sonrası bu hale geldi.

Kaza Bakırköy Yeşilköy kavşağında meydana geldi. TIR, otomobilin üstüne devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay sonrası otomobil TIR'ın altında böyle görüntülendi.

Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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