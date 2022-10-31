Bakırköy'de mucize kurtuluş. TIR dorsesi otomobil üzerine böyle devrildi

TIR'ın dorsesi otomobilin üzerine böyle devrildi. Araç kaza sonrası bu hale geldi.
Kaza Bakırköy Yeşilköy kavşağında meydana geldi. TIR, otomobilin üstüne devrildi. Kazada otomobil sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olay sonrası otomobil TIR'ın altında böyle görüntülendi.
Kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.