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Mucize çocuk. Vücudunu bir arada tutmak için 200 zımba kullanıldı

Kanada’da pumanın saldırısına uğrayan 8 yaşındaki çocuğun vücudunu bir arada tutmak için 200 zımba kullanıldı.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 18:15
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Mucize çocuk. Vücudunu bir arada tutmak için 200 zımba kullanıldı

Mucize çocuk. Vücudunu bir arada tutmak için 200 zımba kullanıldı
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İki kız kardeşi, yakın bir aile dostu ve üç diğer kişiyle Kanada'nın Rocky Dağları'ndaki Rocky Mountain House yakınlarında Bishop River'da kamp yapmakta olan Cason Feuser, 31 Temmuz'da yaşanan saldırı esnasında arkadaşlarıyla oyun oynuyordu.

Küçük adam o esnada arkasından yaklaşan bir pumanın saldırısına uğradı. Kafasının büyük bir kısmı pumanın ağzındaydı. Kedi daha sonra boynunu kırmak için Cason'ı sarstı ama hızlı düşünen 40 yaşındaki Alishea Morrison devreye girdi ve pumaya büyük bir taş fırlatarak Cason'ın hayatını kurtardı.

Küçük adam tedavi için hızla hastaneye kaldırıldı. Ebeveynleri de onu karşılamak için hastaneye doğru yola çıktılar. Cason Feuser'in sırtını ve boynunu tekrar bir araya getirmek için 200 zımba kullanıldığı açıklandı.

Bir milimetre ile hayatı kurtulan küçük adamın şah damarı ve kafatasının saldırıda zarar görmemiş olması mucize olarak nitelendirildi. Üç buçuk saatlik bir ameliyatın ardından tedavisine devam eden Cason'ın şimdi tamamen iyileştiği, şu an ise en büyüğü çenesinin altında bir kulağından diğerine uzanan yara izleri için silikon tedavisi gördüğü aktarıldı.

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