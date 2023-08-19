Gaziantep'te 41 kilogram skunk ele geçirildi

Gaziantep'te bir tırda uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

KAYNAK: AA
Gaziantep'te 41 kilogram skunk ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri planlama, takip ve çalışma sonucunda Yamaçtepe Mahallesi'nde şüphe üzerine bir tırı durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada, 41 kilogram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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