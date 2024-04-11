Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İHA
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te çocuklar arasında başlayan tartışmaya ailelerin dahil olması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Gaziantep'teki olay, Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çocuklar arasında başlayan tartışmaya aileleri de dahil olunca iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Kavga sırasında vücuduna aldığı bıçak darbeleri ile 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralananları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan Hannan Şahin (21), kaldırıldığı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan birinin daha durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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